З кривавою свічкою та цинічними словами про "справедливість": Путін привітав росіян з Великоднем

Володимир Путін звернувся до росіян з нагоди Великодня за східним обрядом. Російський диктатор цинічно заявив про "торжество добра та справедливості", попри продовження війни проти України.

Про це йдеться на сайті російського Кремля.

Який вигляд мав Путін під час великоднього вітання та що сказав диктатор?

Володимир Путін відвідав великоднє богослужіння у храмі Христа Спасителя у Москві. Там також був присутній глава РПЦ патріарх Кирило Гундяєв і мер Москви Сергій Собянін, який стояв поруч із очільником Кремля.

Під час служби російський диктатор тримав запалену свічку кольору крові та був у костюмі. Прикметно, що свічки такого кольору були у всіх священнослужителів, включно з патріархом Кирилом.

Путін був на великодній свічці зі свічкою кривавого кольору / Фото Кремля

Під час привітання президент Росії цинічно сказав, що "велике свято Великодня наповнює серця мільйонів людей щирою радістю, вірою у всепереможну силу життя, у торжество любові, добра та справедливості", і це на тлі повномасштабної війни проти України та безперервних обстрілів по мирних містах.

Також диктатор говорив про "вікові батьківські традиції" та "незаперечні духовні, моральні цінності та ідеали", що різко контрастує з реальністю війни та загибеллю тисячі людей в Україні.

Варто зазначити, що в храмах кольори свічок бувають різні, і кожен із них має своє значення. Біла свічка зазвичай асоціюється з чистотою, світлом, воскресінням та духовною радістю, що безпосередньо пов’язане з Великоднем. А ось червоний колір – це насамперед кров, жертва та мучеництво.

Путін на великодній службі у Москви / Відео DWS News

