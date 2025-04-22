Під стародавні обряди капелана: бійці "Хартії" зворушливо відсвяткували Великдень

Попри близькість ворога та постійні обстріли, військові бригади "Хартія" відзначили Великдень. Разом з ними був капелан, а небайдужі українці передали воїнам гостинці, паски та листівки.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що частування для наших захисників передали з Івано-Франківщини. Так люди хотіли привітати бійців, які захищають наш спокій.

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Як військові святкували Великдень

Бійці відзначили Пасху духовно, з молитвою капелана та стародавніми звичаями. Отець Олександр дуже глибоко спілкувався з військовими, пояснював їм значення Великодня, багато говорив про духовність у часі війни.

Дехто з бійців воює уже багато років, дехто лише кілька місяців і це перше святкування не в себе вдома, зі своїми рідними. Але всі були раді гостинцям, а особливо розмові з капеланом.

Господь постановив священникам, що коли військо йде на війну у своїй країні проти ворога, щоб вони сурмили в шофар. Так відбувається священне дійство. І Господь відповідає тим, що рятує народ, який намагається окупувати ворог,

– розповів капелан 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Олександр.

Отець Олександр уже понад 10 років служить капеланом. Його настанови слухали дуже уважно та були за них вдячні.

На жаль, у світлі дні, коли українці святкують Великдень, ворог знову провів масштабний обстріл. Невелике, умовне затишшя, яке було у Харкові у неділю, вже у вівторок 22 квітня обернулося потужними ударами росіян по місту. Окупанти запустили близько 12 безпілотників, якими атакували 4 райони Харкова.