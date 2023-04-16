День, який несе надію: військовий капелан сказав, як підтримати наших воїнів на Великдень

16 квітня Україна святкує Воскресіння Христове. У цей день дуже важливо помолитись та підтримати наших військових.

Про це 24 Каналу розповів військовий капелан Гарнізонного храму св. ап. Петра і Павла УГКЦ Андрій Сіданич. Він додав, що сьогодні військові капелани поряд з нашими військовими на передовій спільно освячують паски.

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Підтримуйте наших захисників

Сіданич зазначив, що на передовій капелани та військові знаходить можливість для спільної молитви та освячення великодніх кошиків. Навіть у такий святковий день ворог лютує та продовжує свої атаки у Великдень.

"Великдень – це день, який несе нам надію і каже, що перемога ось-ось настане. Воскресіння Господнє – свято, яке каже, що темрява буде подолана світлом – нашими світлими воїнами. Ми щиро дякуємо нашим військовим за служіння. Вони є воїнами світла. Важливо, щоб кожен пам’ятав, що Господь поруч. Я бажаю усім українцям вірити у перемогу, адже той, хто є з Богом, той завжди переможе", – наголосив військовий капелан.

Він додав, що у такі дні дуже важливо підтримувати наших захисників та захисниць – бути поряд з їхніми родинами, щоб вони, перебуваючи там на передовій, знали, що про їхні сім’ї піклуються.

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