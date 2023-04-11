Святкування Великодня у Києві: як проходитимуть богослужіння

Незабаром у ніч проти 16 квітня українці святкуватимуть Великдень. Влада Києва вже розповіла, як проходитимуть богослужіння у столиці.

Цього року святкування Великодніх свят відбувається в умовах воєнного стану. Тому необхідно дотримуватись комендантської години.

Важливо У Повітряних силах оцінили можливість атаки ворога на Великдень

Як проходитимуть богослужіння у Києві

Мешканців Києва закликають дивитися трансляції богослужінь онлайн і пам’ятати про комендантську годину – вона діє з 00:00 до 05:00.

Як зазначила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, Київ звернувся до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції.

Киян просять уникати масових скупчень, щоб уберегти один одного.

Що буде з комендантською годиною на Великдень у Києві та області

У Києві продовжує діяти комендантська година, яка триває з 00:00 до 05:00.

Зауважимо, що в ніч на 16 квітня комендантська година у Києві триватиме з 00:00 до 05:00. Влада зауважила, що це, в першу чергу, для безпеки українців. З ночі священнослужителі проводитимуть служби, які транслюватимуть онлайн. По завершенню комендантської години люди зможуть піти до церкви і освятити великодній кошик.

У КОВА повідомляли, що у ніч на 16 квітня комендантська година в Київській області діятиме без змін – з 00:00 до 5:00 години. Там зазначили, що перебувати в храмах у цей час може винятково духовенство з обмеженням доступу для вірян. Для зручності населення богослужіння транслюватимуться в онлайн-режимі.

До речі, у КОВА звернули увагу на необхідності обмежити кількість присутніх на території церков і кладовищ під час освячення великодніх кошиків та в поминальні дні.

Чи буде ворожа атака на Великдень

Напередодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що до ракетної атаки росіян потрібно бути готовими в будь-який час. Він вважає, що неможливо відповісти на те, чи варто від росіян очікувати ракетної атаки саме на Великдень, адже ознаки підготовки ворога до ударів є завжди.