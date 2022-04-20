Великдень під час війни: чому краще відсвяткувати онлайн, а не йти до храму

Перший заступник глави МВС Євген Єнін повідомляв, що питання безпеки вірян у Великодню неділю обговорили на рівні керівництва уряду та держави.

Зокрема планується впровадити посилений режим служби поліції в районі ключових храмів. Водночас Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки закликає вірян бути обережними та не піддаватись ризикам, відтак – відсвяткувати Великдень онлайн, а не йти до храму.

До теми Перевірка храмів, посилені патрулі поліції: про особливу обережність і підготовку до Великодня

Нові умови святкування Великодня

Ми закликаємо вас пам'ятати – у нашого ворога немає нічого святого. Росіяни можуть скористатися нашими звичаями та влаштувати терор в одне з найважливіших християнських свят,

– йдеться у повідомленні.

Задля безпеки вірян Міністерство культури та інформаційної політики запрошує людей приєднатися з молитвою до Великодніх служб через трансляції на телебаченні та онлайн.

Зокрема 23 квітня о 23:30 в ефірі національного марафону єдині новини #UAразом та суспільного телеканалу UA: Культура відбудеться трансляція богослужіння ПЦУ з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві та 24 квітня о 7:30 – богослужіння з Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.

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