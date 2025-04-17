Заходи безпеки посилять: у Нацполіції розповіли, які обмеження діятимуть на Великдень

Національна поліція України готова до забезпечення правопорядку на Великдень. По Україні планують посилити заходи безпеки, екіпажі поліції будуть наближені до місць богослужінь.

Також можливий вибірковий огляд речей громадян. Про це повідомила речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс, повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Як посилять заходи безпеки на Великдень

"Під час відзначення Великодня Національна поліція, як і щороку, посилює заходи безпеки. Екіпажі поліції будуть наближені до місць проведення богослужінь", – розповіла вона.

Речниця зазначила, що поліція готова до забезпечення правопорядку поблизу храмів, на вулицях та автошляхах. Також можуть вибірково здійснювати огляд речей громадян.

Крім того, за її словами, під час воєнного стану можуть діяти певні обмеження, зокрема, розклад богослужінь складено з урахуванням комендантської години, яка діє майже всюди.

Закликаємо громадян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Пам'ятаємо, що ворог підступний і може вдатися до будь-яких дій, навіть у Великдень,

– заявила Юлія Гірдвіліс.

До слова, у Києві на Великдень не будуть скорочувати комендантську годину, обмеження діятимуть у звичному режимі з опівночі до 5 ранку. Разом з тим у столиці посилять заходи безпеки.