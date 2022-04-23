Великдень в умовах війни: українцям порадили уникати великих скупчень людей

Рятувальники закликали українців уникати великих скупчень людей на Великдень. Адже російські окупанти можуть вчиняти провокації.

Відповідну інформацію рятувальники повідомили перед святом. Людей також закликали дотримуватись правил пожежної та мінної безпеки.

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Рятувальники закликали людей бути обережними

Цьогоріч українці святкують Великдень в умовах війни. Ворог може вдатися до провокацій… Тож краще уникати великих скупчень людей!

– повідомили рятувальники.

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Пожежники також розповіли, що зараз особливо небезпечно:

ходити в ліс, на водойми чи поля в районах, де були бойові дії;

наближатись до розбитої ворожої техніки;

заходити до покинутих споруд та будинків;

з'їжджати з дороги на узбіччя.

Якщо ж ви помітили невідомий предмет, телефонуйте у поліцію чи рятувальникам – 102 та 101 відповідно.

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