На Великдень ЗСУ на Сході знищили близько 100 окупантів та 33 одиниці техніки ворога

У неділю, 24 квітня, оперативно-тактичне угруповання "Схід" знищили майже сотню російських окупантів, а також не оминули увагою й техніку ворога.

У цей день ворог здійснив одну атаку у районі, за який несе відповідальність оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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На Вели кдень військові знищили майже сотню окупантів

Проте захисники України змогли завдати суттєвих втрат російським окупантам. Вони ліквідували майже 100 окупантів. Щодо техніки ворога, то військові знищили:

3 танки,

17 БМП,

10 АТ,

2 артилерійські системи,

1 БПЛА.

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