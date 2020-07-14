Президент України Володимир Зеленський під час наради з Кабміном говорив про програму "Великого будівництва". Глава держави наголосив, що просто зараз потрібен план її реалізації та конкретний перелік об'єктів, щоб запланувати фінансування на 2021 рік.

До розширеного переліку об'єктів програми "Велике будівництво" мають увійти театри, музейні комплекси тощо. Про це мовиться на офіційному сайті глави держави.

Читайте також Зеленський відкликав з Ради проєкти про місцеві вибори та зарплати чиновників

Щоб скласти перелік усіх об'єктів та план реалізації програми "Велике будівництво", як вважає Зеленський, уряду має вистачити часу до 1 вересня.

Координаційну раду з реалізації програми "Велике будівництво", нагадаємо, очолює заступник глави ОП Кирило Тимошенко. За його словами, робота триває за графіком, зокрема – будівництво та ремонт доріг державного значення.

Утім, є певні проблеми щодо місцевих доріг: станом на 1 липня ОДА отримали понад 10 мільярдів гривень, однак використали лише 5,5 мільярда.



Які дороги планували зробити у 2020 / Інфографіка 24 каналу

Міністр розвитку громад та територій звітував, що у межах програми "Велике будівництво" приблизно 600 об'єктів капітально реконструюють або будують з нуля. Готовність об'єктів оцінили у 52%.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль окремо наголосив, що саме завдяки програмі "Велике будівництво", будівництву доріг та іншим заходам за два місяці забезпечили роботою 174 тисячі людей.

​Цікаво знати Зеленський за час президентства записав майже сотню відеозвернень: яка тема лідирує