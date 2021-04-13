"Велике будівництво" у Чорнобильській зоні: до роковин трагедії оновлюють дороги

Станом на квітень 2021 року проєкт "Велике будівництво" діє у Чорнобильській зоні. Ремонтні роботи тривають за маршрутом від КПП "Дитятки" до КПП "Прип'ять" із під'їздом до ЧАЕС.

У пресслужбі Служби автомобільних доріг у Київській області оголосили, що "цього року дорожня техніка працює і на території Чорнобильської зони відчуження – у п'ятницю (9 квітня) провели виїзну нараду щодо ремонтних робіт на цих територіях.

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Разом з представниками підрядної організації проінспектували маршрут, на якому ведуть ремонтні роботи. Мовиться про "дороги від КПП Дитятки до КПП Прип'ять з під'їздом до ЧАЕС".

Керівник Служби автомобільних доріг у Київській області Руслан Ничік оголосив, що значну частину роботи вже вдалося реалізувати.

2021 рік – рік початку оновлення доріг у Чорнобильській зоні відчуження. Плануємо до 35-річниці трагедії на ЧАЕС оновити 40 кілометрів. Підрядник зробив вже половину із запланованого,

– наголосив Ничік.

За словами керівника, дороги ремонтуватимуть і надалі. Насамперед мовиться про маршрути, які "забезпечують підтримку природоохоронної діяльності та сполучають популярні туристичні локації".

"Ремонтні роботи тривають по всій протяжності ділянки одночасно: фрезерується зношене покриття та влаштовується новий асфальтобетон, після чого буде нанесена нова дорожня розмітка", – мовиться у повідомленні Служби автомобільних доріг у Київській області.

Ремонтні роботи у Чорнобильській зоні / Фото Служби автомобільних доріг у Київській області