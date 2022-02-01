"Велике будівництво" зводить у Краматорську "теплу" і "розумну" 12-поверхівку для переселенців

У Краматорську Донецької області будівельники зводять 12-поверховий будинок для переселенців. Завдяки спеціальним добавкам, що дозволяють здійснювати кладку навіть у морозну погоду, роботи там тривають без перерви.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Будівля включена до програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Зараз будівельники уже перейшли до робіт на сьомому поверсі.

Майбутній будинок для переселенців матиме 121 службову квартиру, з яких 11 однокімнатних, 99 двокімнатних та 11 трикімнатних. У ньому будуть застосовані сучасні термозберігаючі технології.

Будинок добре зберігатиме тепло. У підвалі буде встановлена розумна рамка, що автоматично визначає необхідний обсяг подачі тепла до квартир, та й у квартирах буде змога встановити теплові лічильники,

– розповів Кириленко.

Будинок для внутрішньо переміщених осіб буде оснащений сучасною системою димовидалення та протипожежними датчиками. Тут також обладнають модульну блокову котельню та трансформаторну підстанцію.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомляв, що в межах розширення мережі регіональних аеропортів в Україні планується будівництво трьох нових аеропортів, один з яких буде створено поблизу Краматорська.