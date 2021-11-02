Великі можливості для розвідки, – спецслужби прокоментували рамкову угоду з США

Виконання рамкової угоди зі США в оборонній сфері відкриває великі можливості для модернізації української розвідки. Зокрема пріоритетом має бути кіберрозвідка та кібербезпека, а також розвідувальна діяльність в цілому.

Спочатку мовиться про розробку дорожньої карти. Про це 1 листопада розповіли у розвідці України.

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Великі можливості для розвідки, – ГРУ про рамкову угоду з США

Начальник розвідки бригадний генерал Кирило Буданов розповів, що розробка дорожньої карти для реалізації рамкової угоди є пріоритетом для всіх аналітичних підрозділів ЗСУ та системи нацбезпеки загалом.

Виконання рамкової угоди зі США в оборонній сфері відкриває великі можливості для модернізації української розвідки,

– сказав бригадний генерал Кирило Буданов.

Керівник розвідки також пояснив, що "ми повинні йти в ногу з сучасним світом і дуже швидко переймати та засвоювати всі інновації для зміцнення оборони нашої держави".

Через це розробка дорожньої карти "здатна стати таким модернізаційним планом, аналогів якого впродовж усіх років Незалежності в Україні ще не існувало".

Буданов пояснив:

Україна "як ніколи раніше зацікавлена в ефективній співпраці та взаємодії з американськими партнерами";

та взаємодії з американськими партнерами"; рівень їхньої підготовки, інноваційно-технічного забезпечення оборонної сфери та розвідувальної діяльності, зокрема – досвід проведення спецоперацій;

саме це те, що треба переймати як для модернізації ЗСУ, так і для подальшої євроатлантичної інтеграції в оборонній сфері.

До речі, рамкову угоду про стратегічні основи оборонного партнерства між міністерствами оборони України та США підписали 31 серпня 2021 року у Вашингтоні.

Рамкова угода Міноборони США та України