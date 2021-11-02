Великі можливості для розвідки, – спецслужби прокоментували рамкову угоду з США
Виконання рамкової угоди зі США в оборонній сфері відкриває великі можливості для модернізації української розвідки. Зокрема пріоритетом має бути кіберрозвідка та кібербезпека, а також розвідувальна діяльність в цілому.
Спочатку мовиться про розробку дорожньої карти. Про це 1 листопада розповіли у розвідці України.
Читайте більше Україна та США підписали угоду про стратегічні основи оборонної співпраці
Великі можливості для розвідки, – ГРУ про рамкову угоду з США
Начальник розвідки бригадний генерал Кирило Буданов розповів, що розробка дорожньої карти для реалізації рамкової угоди є пріоритетом для всіх аналітичних підрозділів ЗСУ та системи нацбезпеки загалом.
Виконання рамкової угоди зі США в оборонній сфері відкриває великі можливості для модернізації української розвідки,
– сказав бригадний генерал Кирило Буданов.
Керівник розвідки також пояснив, що "ми повинні йти в ногу з сучасним світом і дуже швидко переймати та засвоювати всі інновації для зміцнення оборони нашої держави".
Через це розробка дорожньої карти "здатна стати таким модернізаційним планом, аналогів якого впродовж усіх років Незалежності в Україні ще не існувало".
Буданов пояснив:
- Україна "як ніколи раніше зацікавлена в ефективній співпраці та взаємодії з американськими партнерами";
- рівень їхньої підготовки, інноваційно-технічного забезпечення оборонної сфери та розвідувальної діяльності, зокрема – досвід проведення спецоперацій;
- саме це те, що треба переймати як для модернізації ЗСУ, так і для подальшої євроатлантичної інтеграції в оборонній сфері.
До речі, рамкову угоду про стратегічні основи оборонного партнерства між міністерствами оборони України та США підписали 31 серпня 2021 року у Вашингтоні.
Рамкова угода Міноборони США та України
- В угоді мовиться про співпрацю у сфері кібербезпеки, тіснішу взаємодію розвідок, розвиток співпраці у Чорноморському регіоні, реформування Збройних сил України.
- Окрім того, мовиться про наближення оборонного сектора до стандартів НАТО та протидію російській агресії в Україні.
- Володимир Зеленський заявив, що для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, членства в НАТО і спільна протидія агресії Росії.