Найбільші оси Європи атакують Україну: експерт розповів, чи варто боятися їх людям

Мережею ширяться фото гігантських сколій, помічених в Дніпрі та на Чернігівщині. Експерт пояснив, чому кількість цих незвичайних комах зростає і чи варто через це тривожитися.

У коментарі "Главкому" Вадим Манюк, доцент кафедри географії Дніпровського національного університету, розповів, чи нападають вони на людину, передає 24 Канал.

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Що відомо про сколій та чи можуть вони вкусити

Сколія – одна з найбільших ос у Європі, довжина її тіла сягає 26 – 45 міліметрів. Цей вид має характерне забарвлення: чорне блискуче тіло з жовтими плямами на грудях і рудувато-помаранчеві крила.

Як виглядає гігантська сколія / фото Державна екологічна інспекція у Чернігівській області

Манюк підкреслив, що сколій у Дніпрі справді побільшало. Він нагадав, що цих комах у місті зустрічали й раніше, але не так часто.

Є пояснення чому. Наприклад, у місті зараз багато дерев або залишків дерев, які спиляли, але пеньки лишилися. Комунальні служби зрізають дерева, верхню частину вивозять, а нижня частина залишається в землі,

– наголосив науковець.

Вадим Манюк пояснив: у личинковій стадії сколія є паразитом. Самка знаходить у ґрунті або компостних купах личинку великого жука, паралізує її й відкладає на неї яйце. Личинка сколії розвивається, харчуючись тілом паралізованої жертви, а навесні перетворюється на лялечку.

Проте гігантські сколії не є небезпечними для людини. Вона може вкусити лише у випадку провокації. Однак навіть у цьому випадку загрози немає: попри розміри, їх отрута значно слабша, аніж у звичайних ос. Цей вид рідкісний, але поблизу тваринницьких ферм його чисельність може збільшуватися.

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