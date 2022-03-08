Великий авіавиробник Bombardier іде з Росії

Війна Росії проти України не лише позбавляє окупанта військової техніки. Так, від нього одна за одною починають іти компанії. Цього разу мовиться про авіавиробника Bombardier.

У пресслужбі Bombardier заявили, що відмовляються виконувати усі контракти з росіянами.

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Bombardier припиняє співпрацю з Росією

Bombardier припиняє усю діяльність із російськими клієнтами, в тому числі усі форми технічної підтримки. Ми продовжимо дотримуватися актуальних міжнародних законів, регулювань та санкцій,

– йдеться у заяві компанії.

Крім того, у компанії заявили, що виділять 150 тисяч доларів на гуманітарну допомогу для тих, хто постраждав від війни в Україні.

"Уся команда Bombardier дуже засмучена гуманітарною кризою в Україні та Європі", – додали у пресслужбі компанії.

Bombardier – канадська авіа- та машинобудівна компанія. Це один із найбільших виробників залізничного, а також повітряного транспорту.

Напередодні Boeing призупинив закупівлю титану в Росії. Компанія також закрила свої офіси в Москві та припинила відправляти запчастини для літаків російським авіакомпаніям.

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