У Великій Британії назвали візит Джонсона до Києва "видатним моментом"

В уряді Великої Британії візит прем'єр-міністра Бориса Джонсона до України називають "видатним моментом". Крім того, зустріч Джонсона і Зеленського зараз на усіх шпальтах британських газет.

Візит Бориса Джонсона до Києва прокоментував міністр з питань злочинності та поліції Кіт Малтхаус. Він наголосив, що поїздка прем'єр-міністра до Києва символізує лідерство Великої Британії та прагнення до миру в Україні.

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Візит Джонсона до Києва на усіх шпальтах газет

Малтхаус наголосив, що візит Джонсона до Києва є важливим моментом, адже Велика Британія робить усе можливе для припинення війни в Україні.

Я думаю, що це (візит Джонсона до Києва – 24 канал) символізує підтримку та лідерство, які ми намагаємося показати всьому світу, прагнемо до перемоги України,

– заявив Малтхаус.

Тим часом усі британські газети буквально рясніють світлинами з візиту Джонсона до Києва.

Британські газети після візиту Джонсона до України / Фото з телеграму Романа Лещенка

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