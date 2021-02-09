Саджатимуть на 10 років: як Британія каратиме за порушення карантину при в'їзді в країну

9 лютого 2021 , 20:34
Читать новость на русском

Уряд Великої Британії має на меті посилити покарання за порушення коронавірусних обмежень на кордоні. Порушників карантину хочуть кидати за ґрати на 10 років.

Джерело:

Уряд Великої Британії

Міністр охорони здоров'я Метью Генкок заявив, що ув'язнення буде загрожувати не всім громадянам. Загриміти до в'язниці можуть лише ті, хто намагався приховати інформацію про подорожі до країн з "червоного списку".

Читайте також Британська вакцина AstraZeneca неефективна проти мутацій COVID-19, – Оксфордський університет

Будь-хто, хто надасть неправдиву інформацію у бланку пошуку пасажирів і спробує приховати, що за 10 днів до прибуття у Велику Британію перебував у країні, що входить до нашого "червоного списку", буде засуджений до тюремного ув'язнення на термін до 10 років,
– наголосив глава МОЗ.

Він зазначив, що нові заходи безпеки будуть введені в дію вже цього тижня.

Генкок додав, що його зовсім не гризе сумління через жорсткість нових обмежень. Нові заходи є останньою спробою уряду запобігти потраплянню мутованих штамів коронавірусу у країну.

Коронавірус у Великій Британії: коротко

  • Станом на 9 лютого 2021 року у Великій Британії зафіксували 3,96 мільйона випадків зараження коронавірусу.
  • Смертельна хвороба забрала життя 113 тисячі громадян.
  • За минулу добу, 8 лютого, в країні коронавірусом інфікувалися понад 14 тисяч осіб.