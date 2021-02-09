Саджатимуть на 10 років: як Британія каратиме за порушення карантину при в'їзді в країну

Уряд Великої Британії має на меті посилити покарання за порушення коронавірусних обмежень на кордоні. Порушників карантину хочуть кидати за ґрати на 10 років.

Міністр охорони здоров'я Метью Генкок заявив, що ув'язнення буде загрожувати не всім громадянам. Загриміти до в'язниці можуть лише ті, хто намагався приховати інформацію про подорожі до країн з "червоного списку".

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Будь-хто, хто надасть неправдиву інформацію у бланку пошуку пасажирів і спробує приховати, що за 10 днів до прибуття у Велику Британію перебував у країні, що входить до нашого "червоного списку", буде засуджений до тюремного ув'язнення на термін до 10 років,

– наголосив глава МОЗ.

Він зазначив, що нові заходи безпеки будуть введені в дію вже цього тижня.

Генкок додав, що його зовсім не гризе сумління через жорсткість нових обмежень. Нові заходи є останньою спробою уряду запобігти потраплянню мутованих штамів коронавірусу у країну.

Коронавірус у Великій Британії: коротко