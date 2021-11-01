Жертв вдалося уникнути: деталі зіткнення потягів у Великій Британії
Джерело:Sky News
На південному заході Великої Британії 31 жовтня зіткнулися два поїзди. У результаті інциденту постраждали декілька людей, зокрема водій, однак жертв вдалося уникнути.
Один вагон зійшов з рейок у тунелі Фішертон ввечері 31 жовтня. Після цього в нього врізався інший вагон.
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Деталі зіткнення поїздів у Великій Британії
Задній вагон лінії Great Western Railway о 17:08 відійшов від Портсмутської гавані до Брістоль Темпл-Мідс. Під'їжджаючи до станції Солсбері, він зійшов з рейок, "вдарившись об об'єкт". Після цього у нього врізався потяг, який прямував з Лондона.
Через аварію потягів постраждали люди
У результаті аварії одного із машиністів затисло у кабіні. Його звільнили з пастки та госпіталізували. Чоловік не отримав серйозних травм.
За словами інспектора британської транспортної поліції Мулла Хока, "кілька людей отримали поранення", однак у більшості з них травми несерйозні.
На щастя, смертельних випадків не було", але "невелику кількість людей, зокрема водія, доставили до лікарні, де оцінюють їхні травми,
– пояснив Хок.
Загалом рятувальники евакуювали приблизно 100 людей.
Внаслідок зіткнення поїздів постраждали люди / Фото Sky News
Лінію закривали на певний час
Інспектор Хок також повідомив, що "лінія буде закрита на деякий час", а офіцери "залишатимуться на місці аварії протягом ночі, аби встановити повні обставини того, що трапилося.
Станом на ранок 1 листопада рух поблизу станції Солсбері все ще повністю не відновили.
Біля станції Солсбері зіткнулися потяги: дивіться карту