Великий друг України, – Зеленський прокоментував виступ Джонсона у Раді

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон 3 травня виступив перед Верховною Радою. Президент Володимир Зеленський відзначив, що він – великий друг України.

Під час свого звернення Джонсон наголосив, що вірить у перемогу України над Росією. Зеленський зауважив, що він вдячний британському прем'єру за таку позицію, повідомляє 24 канал.

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Джонсон виступив перед Верховною Радою України 3 травня. Зеленський зауважив, що це було дуже щирим жестом з його боку.

Я вдячний Прем'єр-міністру Великої Британії й великому другу України Борису Джонсону за його підтримку України та наших захисників, наших захисниць. Сьогодні Борис звернувся до нашого парламенту й нашого народу. Це були дуже важливі слова, теплі, дружні, сильні,

– зауважив президент.

Він додав, що також вдячний Британії за новий пакет підтримки України, про який Джонсон сьогодні розповів.

"Звернувся і я сьогодні до Верховної Ради України. Вперше за час повномасштабної війни. Підкреслив головне – і головне не тільки для мене, а й для всієї України. Я впевнений, ми маємо зберігати максимальну єдність", – додав глава держави.

Президент підсумував, що саме від єдності залежать успіхи України – не лише політичні, а й оборона держави та міцність українського народу і суспільства.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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Джонсон виступив перед Верховною Радою

За словами Джонсона, Росія варварськи напала на свободу України, а зараз ракети та бомби щодня дощем падають на голови безневинних людей на Сході та Півдні України. Своєю чергою, президент країни-терористки Володимир Путін продовжує свою "сміховинну незаконну кампанію", а його солдатам вже немає виправдання через ті звірства, які вони роблять.

"Вони скоюють воєнні злочинні, а їхні звірства зростають. Хоч вони залишили Бучу, Гостомель та Ірпінь – ми досі бачимо сліди звірств. Ми робимо все, щоб притягнути їх до відповідальності", – додав Джонсон.

За словами прем'єра Британії, любов українців до Батьківщини зупиняє танки, й це – година слави України, яка залишиться у пам’яті наступних поколінь і передаватиметься внукам та правнукам.

"Українці навчили цілий світ, що брутальна потуга агресора нічого не може заподіяти народові, який обрав свободу. Українці своєю впертістю і жертвою довели, що гармати й танки не можуть придушити націю, яка бореться за свою незалежність", – додав Джонсон.

Він підсумував, що саме тому вірить та знає, що Україна переможе.

Варто подивитися – повний виступ Зеленського та Джонсона перед Верховною Радою