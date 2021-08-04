Велика Британія передасть Україні 2 протимінних кораблі класу Sandown: фото

Велика Британія передасть Україні 2 списаних протимінних кораблі класу Sandown. Судна підтримували операції на Близькому Сході та виконували обов'язки НАТО в водах Північної Європи і Середземного моря.

Так, кораблі "Блайт" та "Ремзі" передадуть Військово-морським Силам України. Перед тим їх відремонтують.

До речі Український катер типу Island пройшов навчання біля узбережжя Грузії

Кораблі пройшли довгий шлях

За 21 рік "Ремзі" пройшов 175 тисяч миль, а "Блайт" за 20 років подолав 185 тисяч миль.

"Блайт" і "Ремзі" будуть насолоджуватися новим життям в Чорному морі. Після завершення ремонтних робіт обидва судна будуть передані ВМС України,

– мовиться у повідомленні британського флоту.