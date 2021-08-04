Велика Британія передасть Україні 2 протимінних кораблі класу Sandown: фото
Джерело:Британський флот
Велика Британія передасть Україні 2 списаних протимінних кораблі класу Sandown. Судна підтримували операції на Близькому Сході та виконували обов'язки НАТО в водах Північної Європи і Середземного моря.
Так, кораблі "Блайт" та "Ремзі" передадуть Військово-морським Силам України. Перед тим їх відремонтують.
До речі Український катер типу Island пройшов навчання біля узбережжя Грузії
Кораблі пройшли довгий шлях
За 21 рік "Ремзі" пройшов 175 тисяч миль, а "Блайт" за 20 років подолав 185 тисяч миль.
"Блайт" і "Ремзі" будуть насолоджуватися новим життям в Чорному морі. Після завершення ремонтних робіт обидва судна будуть передані ВМС України,
– мовиться у повідомленні британського флоту.
До речі, ці судна замінять за ініціативою Project Wilton щодо впровадження автономних та безпілотних човнів.
Велика Британія та Україна будуватимуть військові кораблі й бази
Зауважимо, раніше Велика Британія та Україна уклали Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства. Він передбачає, що країни будуватимуть військові кораблі й бази для вітчизняних ВМС.
Угода сприятиме розвитку співробітництва між країнами, а також допоможе зміцнити український флот, який має реальні загрози у Чорному й Азовському морях.