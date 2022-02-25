Велика Британія ввела санкції проти Путіна та Лаврова, їхні рахунки заморожені
25 лютого 2022 , 21:33Читать новость на русском
Проти вождя окупантів Путіна і глави російського МЗС Лаврова Велика Британія ввела санкції. Рахунки кремлівських високопосадовців заморожені.
Причина введення санкцій – війна проти України. Санкції набули чинності сьогодні.
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Відтепер прізвища Путіна і Лаврова доповнюють список санкційних осіб у Великій Британії. Своїми активами вони скористатися тепер не зможуть.
Санкції проти Путіна і Лаврова / Скриншот
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