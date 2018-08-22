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Злой Одессит

Великобритания призовет к ужесточению санкций против России

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Глава МИД Великобритании
Глава МИД Великобритании / Vesti.Ru

В то время, как вся остальная Европа находится в политической спячке, лишь периодически продлевая действующие санкции против России, но существенно их не расширяя, как это делают США, Великобритания всячески стимулирует в сообществе ген русофобии.

В частности, новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, заменивший на своем посту Бориса Джонсона, намерен призвать сонный Европейский Союз ужесточить санкции к России в связи с отравлением в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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К слову сказать, этот призыв аккомпанирует вступлению в силу сегодня, 22 августа, санкций США в отношении РФ по тому же делу и первому визиту главы внешнеполитического ведомства Великобритании в Вашингтон.

И вот теперь крайне интересным будет пронаблюдать за тем, как после выступления Джереми Ханта в Институте мира США, где он с данным призывом обратится к странам ЕС, отреагирует сам Старый Свет, после того как нынешний гегемон Европейского Сообщества, Германия, в лице своего канцлера, бесцеремонно заигрывала минувшей субботой с тираном и убийцей, а по совместительству президентом РФ, Владимиром Путиным.

Интересным будет пронаблюдать и за тем, как отплясывавшая с вышеупомянутым политическим злодеем глава МИД Австрии Карин Кнайсль поддержит призыв, доносящийся из Вашингтона, но из уст представителя туманного Альбиона.

Интересным… Да, в принципе, многие пророссийские лобби в ЕС, имеющие фактор влияния на внешнюю политику, должны будут крайне изобретательно, подобно глисту на сковородке, извернутся в данной ситуации. В конце-то концов, огорчать Ее Величество не на пользу особам, чье пребывание у власти лишь томное мгновение, в сравнении с буднями Букингема. Да и одной высылкой дипломатов вряд ли можно отделаться, когда на тропу войны вышел Лондон.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Санкції Публікації Володимир Путін Великобританія
Джерело: Злой Одессит
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