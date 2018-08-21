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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Це викликає сумну посмішку, – Клімкін про запрошення Путіна на весілля глави МЗС Австрії

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В Австрії та Україні обурені візитом Путіна на весілля Карін Кнайсль
В Австрії та Україні обурені візитом Путіна на весілля Карін Кнайсль / Фото з відкритих мереж

18 cерпня, за 2 години до своєї зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, глава Кремля відвідав ще один захід – весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль. Українські політики та посадовці заявили, що присутність російського президента на весіллі шкодить австрійській зовнішній політиці, адже Відень головує в Євросоюзі.

Запрошення Путіна на таку приватну подію розкритикували й політичні діячі Австрії, пише The New York Times.

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Видання зауважує, що ще до того, як Кремль підтвердив, що Путін поїде на весілля австрійського міністра закордонних справ Карін Кнайсль, подія вже набула політичного забарвлення. Адже крім російського автократа серед запрошених гостей був також канцлер країни Себастьян Курц, лідер праворадикальної "Партії свободи" Ханс-Крістіан Штрахе та інші члени уряду. Міністерство Кнайсль оголосило, що вечірка була "приватною" справою і жодним чином не вплине на зовнішньополітичний курс країни.

Однак парламентський лідер Соціалістичної партії Австрії Андреас Шайдер дотримується іншої думки.

Як країна, яка головує зараз в ЄС, може виконати вимогу будувати мости і виступати чесним брокером, якщо її міністр закордонних справ та канцлер так очевидно займають одну сторону? 
– передає NYT слова австрійського політика.

Як зазначається у публікації, Кнайсль була висунута на посаду міністра закордонних справ після того, як "Партія свободи" вступила у правлячу коаліцію в грудні 2017 року. Перед тим Штрахе та лідери його націоналістичної сили їздили в Москву, де вони підписали угоду про співпрацю з "Єдиною Росією" Путіна. Австрійські націоналісти неодноразово закликали скасувати санкції проти Росії, які Євросоюз ввів у відповідь на російську агресію проти України та анексію Криму в 2014 році.

"Я світське життя зазвичай не коментую, але якщо МЗС Австрії змушене виправдовуватися, запевняючи у незмінності зовнішньополітичного курсу у світлі "приватного" візиту (Путіна – "24"), то це вже цікава нова форма, яка викликає сумну посмішку", написав у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Додамо, що Австрія не приєдналася до інших країн Заходу в реакції на отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки на території Великобританії в березні цього року. Відень відмовився висилати російських дипломатів із країни, пославшись на свій нейтралітет.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Австрія Володимир Путін Павло Клімкін
Джерело: 24 Канал
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