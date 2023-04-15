Комендантська ніч у храмі: у поліції розповіли про Великодні поступки та застереження

У Великодню ніч віряни у Києві матимуть можливість відвідати нічну службу. У МВС розповіли, за яких умов і поділилися застереженнями на свята, на які варто зважати.

Під час телемарафону речниця міністра внутрішніх справ Мар'яна Рева пролила світло на формат нічної служби у Великдень. Вона розповіла, за яких умов можна на неї потрапити та на що варто звертати увагу, передає 24 Канал.

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Як потрапити на нічну службу

Мар'яна Рева підкреслила, що комендантська година у столиці триває з 00:00 до 05:00. Тож у цей час заборонено перебувати на вулиці. Але ті, хто увійшов до храму до 00:00 та не покидатимуть його до 05:00 зможуть спокійно перебувати на нічній службі. Адже таким чином вони не порушують комендантську годину, перебуваючи у храмі.

Речниця додала, що під час повітряної тривоги люди матимуть можливість покинути храми та перебратися до укриттів. Це вони можуть робити без страху, що порушують комендантську годину.

Що стосується регіонів, розташованих поблизу зон ведення бойових дій, то їх у МВС закликали уникати масового скупчення людей.

Ворог розуміє те, що українці віруюча нація, що обов'язково підуть виконувати ритуальні обряди. На жаль, може використати це у своїй агресії. Тому людям, які живуть в регіонах, близьких до активних бойових дій, варто про це не забувати,

– закликала вона.

Мар'яна Рева додала, що люди повинні пам'ятати, що наразі ми живемо в умовах воєнного стану. Тож слід враховувати, що ворог може активізуватися та здійснювати провокації, зокрема, під час свят.

Закликають визначитися з укриттям

Глава Київської військової адміністрації напередодні заявляв, що віряни матимуть можливість відвідувати службу вночі. Він також нагадав, що покидати храми та перебувати на вулицях або інших громадських місцях під час комендантської години – суворо заборонено.

Водночас попрохав мешканців столиці підготуватися, якщо вони йдуть на нічну службу на Великдень. Слід самостійно дізнатися, де розташоване найближче до храму укриття. Це потрібно для того, щоб оперативно туди перебратися у випадках, якщо росіяни атакуватимуть.