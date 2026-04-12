Існує лише на словах: у Генштабі розповіли, скільки разів окупанти вже порушили "перемир'я"

Росіяни продовжують чинити так, як звикли завжди – оголошують "перемир'я", але самі ж його порушують. Станом на ранок 12 квітня зафіксовано майже 2,3 тисячі випадків порушення режиму припинення вогню окупантами.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

До теми "Пасхальне перемир'я" Путіна: Зеленський розповів, як реагуватиме Україна

Що відомо про порушення ворогом "великоднього перемир'я"?

За даними Генштабу, станом на 07:00 12 квітня 2026 зафіксовано 2 299 випадків порушення режиму припинення вогню.

А саме:

28 штурмових дій противника;

479 ворожих обстрілів;

747 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія");

1 045 ударів FPV-дронами.

Ударів ракетами, керованими авіабомбами, БпЛА типу "Шахед" не було,

– зазначили військові.

У Генштабі окремо зазначили, що після 16:00 та до кінця доби 11 квітня було зафіксовано 1 723 випадки порушень режиму припинення вогню окупантами.

Зокрема:

25 штурмових дій росіян;

365 ворожих обстрілів;

566 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія");

767 ударів FPV-дронами.

За уточненою інформацією, 11 квітня війська Росії завдали 8 авіаційних ударів, скинувши 184 керовані авіабомби. Крім того, застосували 8 458 дронів-камікадзе та здійснили 2 947 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 123 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по району населеного пункту Підгаврилівка у Дніпропетровській області. На Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Цвіткове, Копані, Чарівне, Рівне, Обще, Омельник. Також ворог бив по місту Херсон,

– наголосили у Генштабі.

За минулу добу авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили та техніки противника та 2 пункти управління російських військ.

Загалом протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. Найбільше штурмів було на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 22 атаки агресора.

Зверніть увагу! Тим часом міноборони Росії стверджує, що ЗСУ вночі тричі атакували позиції російських військ. Окупанти також пишуть, що в період з 16:00 11 квітня до 8:00 12 квітня вони буцімто зафіксували 1 971 порушення режиму перемир'я з українського боку.



Російське ж міністерство відхрещується, що відповідно до наказу Путіна всі угруповання військ "суворо дотримуються режиму припинення вогню".

Варто зазначити, що окупанти не вперше не дотримуються власних обіцянок та порушують перемир'я, які самі ж оголошують. Зокрема, так було й на Великдень 2025 року, коли російський диктатор Володимир Путін сказав про перемир'я, а тим часом продовжували штурмувати позиції на фронті та обстрілювати їх. Водночас тоді загарбники відмовилися продовжувати це "перемир'я".

До речі, голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в етері 24 Каналу припустив, що Володимир Путін не збирався оголошувати "великоднє перемир'я" добровільно. На думку експерта, може йтися про тиск від міжнародної переговорної групи, і, можливо, навіть від православної церкви.

