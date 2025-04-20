Росія може накопичити сили на Харківському напрямку під час "перемир'я", – "Хартія"

Росія може використати години "великоднього перемир'я", щоб відновити активні штурмові дії на Харківському напрямку. Окупанти планують накопичити особовий склад, аби посилити наступ.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву пресслужби 13 бригади НГУ "Хартія" в коментарі Суспільному.

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Для чого Росії було потрібне "великоднє перемир'я"

Військові бригади повідомили, що зараз є висока ймовірність, що Росія накопичить сили, щоб відновити активні наступи. Накопичення сил і перегрупування могли б дозволити окупантам проводити серйозні штурми. Так у бригаді прокоментували нинішню ситуацію на Харківському напрямку.

Ворог не застосовує артилерію, проте широко використовує БпЛА-системи для нанесення вогневого ураження по позиціях Сил оборони України,

– зазначили військові.

Україна натомість проводить лише оборонну операцію. ЗСУ не атакують сьогодні на фронті, реагують на наступи та штурмові дії противника.

Наші військові ведуть виключно дзеркальний вогонь,

– прокоментували в "Хартії".

До слова, на Торецькому напрямку російські військові вбили українських захисників, які потрапили в їхню засідку. Ця подія стала одним з проявів небажання Росії йти на перемир'я та завершувати війну. Вороги 20 квітня також активно атакували на Покровському, Сіверському та Курському напрямках, паралельно обстрілюючи територію України.