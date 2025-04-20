Росія може накопичити сили на Харківському напрямку під час "перемир'я", – "Хартія"
- Росія може використати "великоднє перемир'я" для накопичення сил на Харківському напрямку, щоб посилити наступальні дії.
- Україна веде лише оборонні операції, відповідаючи на атаки противника.
- На Торецькому напрямку російські війська вбили українських захисників, що свідчить про небажання Росії дотримуватися перемир'я.
Росія може використати години "великоднього перемир'я", щоб відновити активні штурмові дії на Харківському напрямку. Окупанти планують накопичити особовий склад, аби посилити наступ.
Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву пресслужби 13 бригади НГУ "Хартія" в коментарі Суспільному.
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Для чого Росії було потрібне "великоднє перемир'я"
Військові бригади повідомили, що зараз є висока ймовірність, що Росія накопичить сили, щоб відновити активні наступи. Накопичення сил і перегрупування могли б дозволити окупантам проводити серйозні штурми. Так у бригаді прокоментували нинішню ситуацію на Харківському напрямку.
Ворог не застосовує артилерію, проте широко використовує БпЛА-системи для нанесення вогневого ураження по позиціях Сил оборони України,
– зазначили військові.
Україна натомість проводить лише оборонну операцію. ЗСУ не атакують сьогодні на фронті, реагують на наступи та штурмові дії противника.
Наші військові ведуть виключно дзеркальний вогонь,
– прокоментували в "Хартії".
До слова, на Торецькому напрямку російські військові вбили українських захисників, які потрапили в їхню засідку. Ця подія стала одним з проявів небажання Росії йти на перемир'я та завершувати війну. Вороги 20 квітня також активно атакували на Покровському, Сіверському та Курському напрямках, паралельно обстрілюючи територію України.