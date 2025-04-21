У Росії оголосили завершення "великоднього перемир'я" й звинуватили Україну в його порушенні

Міноборони Росії оголосило про офіційне завершення "великоднього перемир'я" опівночі 21 квітня. Тепер окупаційні сили продовжать проведення так званої "спеціальної військової операції".

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. До того ж агресор звинуватив Україну в порушенні режиму припинення вогню.

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"Великоднє перемир'я" завершено

Російська влада стверджує, що в зоні бойових дій з 18:00 суботи, 19 квітня, до 00:00 понеділка, 21 квітня, її збройні сили буцімто суворо дотримувалися режиму припинення вогню і залишалися на раніше зайнятих рубежах і позиціях.

Водночас там продовжують звинувачувати Україну – вороже міноборони нібито нарахувало 4 900 порушень "великоднього перемир'я" з боку ЗСУ.

Проте окупанти визнають, що в денний час інтенсивність ведення вогню та бойових дій по всій лінії фронту суттєво знизилася.

До слова, Володимир Зеленський заявив про 2 935 порушень режиму тиші Росією. За словами президента, на фронті відбулося 96 штурмових дій агресора, 1 882 обстріли українських позицій, зокрема 812 – з важкого озброєння.