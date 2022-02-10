На "Великому будівництві" криворізького "Металургу" зводять трибуни для 19 тисяч вболівальників

У Кривому Розі вперше за десятки років у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" реконструюють стадіон "Металург". Спортивну арену відбудовують за сучасними міжнародними стандартами.

Про це повідомила заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольга Горб.

Наразі модернізація стадіону – у розпалі. Три трибуни підрядники будують наново, четверту – ремонтують, завершують заливати монолітний залізобетон та паралельно влаштовують перегородки з цегли і газобетону.

Саме футбольне поле буде з комбінованим штучно-натуральним газоном та підігрівом.

Також на оновленому стадіоні планують облаштувати легкоатлетичні доріжки та зону для стрибків. Під трибунами зроблять спортивні зали, роздягальні та тренерські.

Після реконструкції стадіон зможе вмістити 19 тис. вболівальників.

Після завершення робіт "Металург" стане однією з "родзинок" Кривого Рогу. Він дасть поштовх розвитку не лише спорту, а загалом інфраструктури всього міста. А ще туризму. Будемо запрошувати місцевих та іноземних вболівальників,

– зазначила Ольга Горб.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у минулому році за програмою Володимира Зеленського у шести пілотних областях розпочали будувати 900 воркаут-спортмайданчиків просто у дворах, а до кінця 2022 року планується облаштувати 9 тис. таких локацій.