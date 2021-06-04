Венедіктова озвучила статус Порошенка у справі про "плівки Медведчука"

Розслідування кримінального провадження про закупівлю вугілля з окупованого Донбасу у 2014 році триває. Генпрокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронці обов'язково встановлять правду.

Зокрема й те, чи мав стосунок до цього злочину п'ятий президент Петро Порошенко. Утім, наразі він, за словами тієї ж Венедіктової, у справі має статус свідка.

До слова, 1 червня Венедіктова вперше прокоментувала рішення апеляції по Стерненку

Справа "плівок Медведчука": який статус у ній у Петра Порошенка

Очільниця Офісу генпрокурора України Ірина Венедіктова заявила, що "у цьому провадженні він – свідок". Мовиться про п'ятого президента Петра Порошенка, який, ймовірно, заочно фігурує у записах, відомих як "плівки Медведчука".

Якщо ви хочете, щоб я зараз сказала, винен він чи не винен – я не можу. Тому що одразу у такий спосіб ми переводимо справу з кримінально-процесуальної площини у політичну. І робимо людині величезну послугу,

– пояснила при цьому Венедіктова.

Одначе й запевнила: "Друзі, я розумію, що ми всі обурені. Суспільство обурене. Суспільство хоче відповіді. І ми професійно до відповіді та до правди дійдемо".

Чи можуть Порошенка допитати примусово

За словами Венедіктової, Порошенка можуть примусово привести на допит в СБУ:

Якщо він і надалі ігноруватиме виклики.

І якщо слідчий у справі звернеться до генпрокурорки з таким клопотанням.

Ми його запрошуємо на допит у СБУ. Поки... Ви бачите як. Щойно до мене звернеться слідчий з погодженням про таке клопотання (примусовий привід на допит – 24 канал), я його застосую,

– запевнила Ірина Венедіктова.

Кримінальне провадження щодо постачання вугілля з окупованого Донбасу у 2014 році правоохоронці відкрили у квітні, як повідомила генпрокурорка, якраз після оприлюднення у ЗМІ записів розмов Віктора Медведчука.

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