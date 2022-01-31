Венедіктова підписала підозру "слузі" Кузьміних
Джерело:фейсбук-сторінка Ірини Венедіктової
Генпрокурорка Ірина Венедіктов підписала підозру "слузі народу " Сергію Кузьміних. Напередодні його спіймали на гарячому під час отримання хабара.
Генпрокурорка підкреслила, що політика підозрюють у скоєнні злочину з використанням службових повноважень та впливу. Вона пояснила, що мовиться про правопорушення у сфері медицини.
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Венедіктова обурена діями Кузьміних
"Медицини, на яку сьогодні держава виділяє колосальні кошти й небезпідставно, звісно. Образливо. Нічого і додати", – написала Венедіктова. Як додала посадовиця, вона переконана, що президент Зеленський, народні депутати та урядовці вкладали зовсім інший зміст у процеси, пов'язані із розвитком і підтримкою охорони здоров'я.
Якщо для когось із правоохоронців відзвітувати про розкритий злочин – це елемент змагального виду спорту, то для мене – ні,
– запевнила очільниця Офісу генпрокурора.
Венедіктова наголосила, що констатувати факти їй доводиться "з болем". Вона сподівається, що таких випадків у майбутньому траплятиметься все менше. "Особливо, коли говоримо про людину, брат якої здійснював подвиги в ім'я нашої держави та її громадян", – зауважила генпрокурорка.Довідка. Брат Сергія – Олег Кузьміних – підполковник ЗСУ, командир "кіборгів" з Донецького аеропорту. Після звільнення з полону бойовиків створив разом із Сергієм фонд, який допомагає пораненим бійцям.
Генпрокурорка наголосила, що попередні заслуги "не конвертуються в імунітет від прокурорів". За словами Венедіктової, вона щиро шкодує, що цей політик оступився. Втім, підозра підписана, як цього й вимагає законодавство. Тож далі – слово за судом.
Кузьміних зловили на хабарі: що відомо
- 39-річний Сергій Кузьміних – родом з Житомира. Пройшов у парламент у 2019 році від "Слуги народу". Балотувався по одномандатному округу №67 у Чуднівському районі Житомирщини.
- Є членом комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, головою підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності.
- 28 січня політика затримали, коли той отримував хабар за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. Мовиться про 558 тисяч гривень.
- У "Слузі народу" шоковані цією інформацією, адже Кузьміних мав від них великий кредит довіри. У політсилі запевнили, що їхній колега нестиме відповідальність за скоєне, як того вимагає закон.