Венедіктова підписала підозру "слузі" Кузьміних

Генпрокурорка Ірина Венедіктов підписала підозру "слузі народу " Сергію Кузьміних. Напередодні його спіймали на гарячому під час отримання хабара.

Генпрокурорка підкреслила, що політика підозрюють у скоєнні злочину з використанням службових повноважень та впливу. Вона пояснила, що мовиться про правопорушення у сфері медицини.

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"Медицини, на яку сьогодні держава виділяє колосальні кошти й небезпідставно, звісно. Образливо. Нічого і додати", – написала Венедіктова. Як додала посадовиця, вона переконана, що президент Зеленський, народні депутати та урядовці вкладали зовсім інший зміст у процеси, пов'язані із розвитком і підтримкою охорони здоров'я.

Якщо для когось із правоохоронців відзвітувати про розкритий злочин – це елемент змагального виду спорту, то для мене – ні,

– запевнила очільниця Офісу генпрокурора.

Венедіктова наголосила, що констатувати факти їй доводиться "з болем". Вона сподівається, що таких випадків у майбутньому траплятиметься все менше. "Особливо, коли говоримо про людину, брат якої здійснював подвиги в ім'я нашої держави та її громадян", – зауважила генпрокурорка.

Брат Сергія – Олег Кузьміних – підполковник ЗСУ, командир "кіборгів" з Донецького аеропорту. Після звільнення з полону бойовиків створив разом із Сергієм фонд, який допомагає пораненим бійцям.

Генпрокурорка наголосила, що попередні заслуги "не конвертуються в імунітет від прокурорів". За словами Венедіктової, вона щиро шкодує, що цей політик оступився. Втім, підозра підписана, як цього й вимагає законодавство. Тож далі – слово за судом.

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