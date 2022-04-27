Це метод війни Росії, – Венедіктова на засіданні Радбезу ООН розповіла про звірства окупантів

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова виступила на засіданні Радбезу ООН. Там вона розповіла про звірства окупантів на території нашої держави.

Ірина Венедіктова наголосила на важливості того, що Росія повинна нести відповідальність за злочини, вчинені в Україні. Генпрокурорка наголосила, що зараз вона відповідає за фіксацію усіх воєнних злочинів окупантів.

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У діях росіян є ознаки геноциду

Ірина Венедіктова зазначила, що в діях російських окупантів є ознаки геноциду, адже від початку повномасштабної війни вони цілеспрямовано атакують цивільну інфраструктуру, через що гинуть мирні мешканці. Зокрема вони обстрілювали школи та лікарні.

Загалом росіяни знищили понад 4 300 цивільних об'єктів. Зокрема 275 шкіл, 169 садочків, понад 340 лікарень та понад 500 об'єктів цивільної інфраструктури.

Звірства росіян на Київщині

Генеральна прокурорка на Радбезі ООН нагадала про звірства окупантів в Ірпені, Бородянці та Бучі, які світ побачив після виходу звідти російських військ. Ірина Венедіктова зазначила, що на Київщині знаходили тіла людей, які загинули через тортури. Крім того, є випадки, коли жінки та навіть діти загинули через насилля.

Що може бути гіршим, ніж тортури в європейській країні? Ми зареєстрували деякі розстріли та вбивства цивільних та знайшли масові поховання,

– наголосила Венедіктова.

Генпрокурорка зазначила, що злочини росіян є систематичними та вони є частинами тактики залякування, бо окупантам не вдалося досягнути своїх цілей.

Евакуація з Маріуполя дуже складна

Генпрокурорка розповіла Радбезу про складнощі евакуації мирного населення Маріуполя, адже її постійно зривають окупанти.

Венедіктова зазначила, що після погодження зеленого коридору, росіяни визначають місця, куди можуть приїхати автобуси. Та потім вони обстрілюють ці точки, таким чином зриваючи евакуацію.

Зараз у Маріуполі, за словами Генпрокурорки, заблоковані понад 100 тисяч людей. Крім того, є багато випадків насильного вивезення людей, зокрема дітей, до Росії.

Росіяни використовують касетні боєприпаси

Глава Офісу генпрокурора наголосила, що проти українців росіяни використовують касетні боєприпаси та важку артилерію, важке озброєння та навіть фосфорні бомби. Таку зброю окупанти застосовують у щільно заселених регіонах.

Венедіктова наголосила, що Росія не виконує взяті на себе зобов'язання щодо дотримання прав людини. Ба більше того, Путін навіть нагородив 64-убригаду, яка вчиняла звірства в Бучі.

Станом на сьогодні, за словами Венедіктової, в Україні відкрито понад 8 тисяч кримінальних справ за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Однак з кожним днем кількість справ, на жаль, зростає.

Генпрокурорка зазначила, що тягар розслідувань воєнних злочинів Росії є тягарем України, однак у нашої держави є підтримка міжнародних партнерів, зокрема Міжнародного кримінального суду.

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