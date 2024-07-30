"Він впаде, він впаде": Венесуелу охопили протести після оголошення Мадуро переможцем виборів

Венесуельці вийшли на вулиці Каракасу після оголошення результатів президентських виборів. Опозиція та міжнародна спільнота вважають, що теперішній режим у Венесуелі зазнав поразки в ході голосування.

А от офіційна венесуельська виборча влада оголосила, що президент Ніколас Мадуро беззаперечно виборов крісло глави держави на президентських виборах. Протестувальники називають це "шахрайством".

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Протести у Венесуелі після президентських виборів

Журналісти зазначають, що 29 липня спершу на вулиці столиці Венесуели вийшли десятки людей. Згодом кількість акціонерів уже оцінювали сотнями.

Він впаде, він впаде, цей уряд впаде!

– скандували жителі одного з районів міста Петаре.

Венесуельці у своїх гаслах акцентували на свободі, спалюючи агітаційні банери Мадуро. До речі, при владі політик уже від 2013 року. Ці президентські вибори для нього були третіми.

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Громадяни Венесуели висловлювали невдоволення, зокрема, стукаючи каструлями та сковорідками на вулицях. Це одна з найпоширеніших форм протесту в країні.

Ми закрили наші підприємства, щоб приєднатися до протесту. Ми були розчаровані. Цей результат не відповідає реальності. Ми проголосували проти Ніколаса,

– стверджує 21-річна Кароліна Рохас.

Як додають репортери, 40-річний Девід пояснив, що вийшов протестувати, оскільки вважає шахрайством дії теперішньої влади. Він вважає за обов'язок протестувати навіть на тлі того, що Мадуро збирає армію.

Протести на вулицях Венесуели після оголошення результатів виборів: дивіться відео

Екзитполи, проведені американською компанією Edison Research, вказували на перемогу представника опозиції Едмундо Гонсалеса з 30-відсотковим відривом.

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Офіційні результати виборів, оголошені владою, мають такий вигляд:

Ніколас Мадуро – 51,2% голосів;

Едмундо Гонсалес – 44,2% голосів.

Заступник речника Держдепу США Ведант Пател висловлював стурбованість стосовно того, що офіційні результати виборів у Венесуелі не відображають волі та голосів венесуельського народу.

За словами посадовця, США та інші демократичні країни уважно стежать за розвитком подій у Венесуелі та чекають на оприлюднення детальних підсумків підрахунку голосів.