Венесуела екстрадувала в Росію колумбійців, які воювали за Україну, – El Tiempo

Венесуела видала Росії двох колумбійців, які воювали на боці України. Проти них в країні-агресорці "шиють" кримінальну справу за "найманство".

Про затримання двох громадян Колумбії повідомила Федеральна служба безпеки Росії 30 серпня. Колумбійська газета пише, що чоловіків затримали дорогою додому в столиці Венесуели, після чого екстрадували до країни-агресорки.

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Венесуела видала Росії колумбійських добровольців

Видання повідомило, що Александр Анте та Хосе Арон Медіна прямували додому до Колумбії із зупинкою в Каракасі.

Сестра одного із затриманих розповіла журналістам, що зв'язок з її братом зник в Каракасі 18 липня, коли він повертався з України в Попаян. За її словами, чоловіки привернули увагу венесуельських поліцейських тим, що мали уніформу української армії.

ФСБ також опублікувала відео видно цих колумбійців. Ймовірно, їх ведуть коридором СІЗО Лефортово. Окупанти заявили, що проти громадян Колумбії порушили кримінальну справу за найманство, через що їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Росія опублікувала відео з двома затриманими колумбійцями:

Влада України, Колумбії та Венесуели наразі ніяк не коментувала інформацію від росіян. Водночас про можливу екстрадицію писало і видання Politico.



Аарон Медіна / El Tiempo



Александр Анте / El Tiempo

Це перший відомий подібний випадок

Якщо вищенаведена інформація підтвердиться, то це є першим відомим випадком екстрадиції до Росії громадян іноземних держав, які воювали на боці України.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що екстрадиція Венесуели відбувається на тлі недавнього зміцнення російсько-венесуельських зв'язків та спроб Росії продемонструвати свій вплив серед дружніх держав у Західній півкулі.