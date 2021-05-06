Венеційська комісія закликала Україну до швидкої судової реформи й очищення ВРП

Швидка судова реформа унеможливить роботу таких одіозних суддів як Павло Вовк та Сергій Чванкін. Про необхідність змін судової системи сьогодні, 6 травня, наголосили держсекретар США Ентоні Блінкен та посол Євросоюзу в Україні.

Зокрема, посол ЄС Матті Маасікас 6 травня написав у Twitter, що Євросоюз розраховує, що Україна дотримається рекомендацій Венеційської комісії щодо законопроєкту про конкурсний відбір та перевірку на доброчесність членів Вищої ради правосуддя (ВРП), яка наразі є вищим органом суддівського самоврядування.

"Важлива підказка Венеційської комісії прокладе шлях до встановлення процедури відбору до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (законопроєкт 3711-д)", – написав Маасікас.

Посол зазначив, що особливо важливою є участь міжнародних експертів в органах відбору та їх вирішальний голос в ухваленні рішень. Адже головна ідея законопроєкту полягає у створенні Етичної ради, котра допомагатиме перевіряти кандидатів до ВРП та її чинний склад на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності. Орган має діяти протягом 6 років.

Також сьогодні про важливість термінової судової реформи наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. "Ми говорили про важливість незалежності антикорупційної ради, також говорили про реформу судової влади, яким чином обираються судді", – підкреслив американський держсекретар.

Очевидно, західні партнери намагаються допомогти Україні насамперед очистити суддівський корпус від одіозних представників. Наприклад, від таких, як голова Київського районного суду Одеси Сергій Чванкін, про бурхливу діяльність якого знає вся Україна. На сьогодні до поліції та прокуратури на Чванкіна подані сотні скарг від підприємців та пересічних громадян. Журналісти AspiNews навіть передавали скарги на Чванкіна особисто Зеленському під час його пресмарафону 9 жовтня 2019 року. Але за якимось дивним збігом обставин жоден силовий орган не довів до кінця хоч якусь справу про можливу корупцію Чванкіна.

Хоча в пресі неодноразово писали й про розкішний маєток Чванкіна за 1,5 мільйона доларів в центрі Одеси, записаний на тещу-вчительку, і про його прайс-лист на "правильні" судові рішення тощо. Ймовірно, потужне прикриття у Києві дозволяє одеському судді відчувати себе господарем життя.

В цій ситуації схоже, що від таких суддів, як Чванкін, Вовк та інші Україну врятують лише наші західні партнери. Бо вітчизняна судова система занадто прогнила та не здатна на самоочищення.