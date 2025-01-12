Ситуація на фронті не дозволила належним чином зробити механізм ротації, – Веніславський

Коли головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський був призначений на цю посаду, у нього була головна короткострокова задача – зробити механізм ротації. Він обіцяв це на рівні оборонного комітету Верховної Ради.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю народного депутата, члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського для NV.

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Що завадило впровадженню механізму ротації

Мова йшла про надання військовослужбовцям можливості отримати відпустки без шкоди для боєздатності, а бойовим бригадам, які кілька місяців виконували завдання на фронті, – можливості відійти в тил, де вони змогли б відпочити й переформатуватися.

Проте, за словами Веніславського, "ситуація на фронті не дозволила це зробити так, як хотілося".

Це було в процесі, і на сьогодні ці ідеї продовжують реалізовуватися. Просто ми ж реалісти з вами, бачимо, що відбувається на Покровському напрямку, на Запорізькому тощо,

– каже він.

До слова, Веніславський зауважує, що на рівні Ради з представниками Міноборони й ЗСУ відбуваються постійні дискусії про механізми заміни людей.

Йдеться про можливість залучення до бойових дій тих підрозділів, які перебувають в тилу, чи аудиту, наскільки ефективно вони використовуються. Також обговорюється питання щодо удосконалення залучення до війська через рекрутингові механізми.

Він вважає, що очікувати масового звільнення з військової служби військовослужбовців навряд чи варто, навіть протягом наступних трьох місяців.