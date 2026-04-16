Похвалився припиненням допомоги: у Зеленського жорстко відповіли на заяву Венса

Адміністрація Трампа в особі віцепрезидента Джей Ді Венса пишається тим, що припинила надавати військову допомогу Україні, нині американську зброю для неї закуповує Європа. Таке рішення Білого дому він назвав досягненням. По суті США відмовились підтримати країну, яка у XXI столітті ефективно воює проти монстра.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив радник Офісу Президента Михайло Подоляк, підкресливши, що це йде у розріз з уявою про те, що представляють собою Сполучені Штати.

Нинішня політика США б'є по репутації країни

Сьогодні у думках адміністрації американського президента, зі слів Подоляка, мали б постати такі ключові питання:

Чому США розмовляють з Росією у м'якій формі, якщо вона надає можливості вбивати їхніх громадян (зокрема підтримавши Іран); Чому Штати, які хочуть домінувати у світі, готові програвати там, де можуть виграти таким країнам як Росія, які є відсталими; Як репутаційно виглядає те, що США не хочуть допомагати партнерам і конфліктують з ними (зокрема ЄС), при цьому багато добрих слів спрямовують на адресу таких як Кім Чен Ин (Північна Корея), Путін (Росія).

Це питання про домінування Штатів, про репутації на зовнішніх ринках, про те, наскільки збігаються публічні дії з ключовими цінностями, на яких базується концепція американської ідеї,

– зазначив Подоляк.

Радник ОПУ зауважив на тому, що нині президент України у розмові з партнерами наголошує, що основним компонентом російсько-української війни є масштабні ракетно-дронові удари по цивільному населенню, які регулярно завдає Росія.

Один з таких наша країна пережила в ніч на 16 квітня. Тому Зеленський вкотре закликає союзників пришвидшитись, адже російський терор продовжується і посилюється, тому Україна потребує захисту та військової підтримки.

До відома! Днями віцепрезидент США Венс заявив, що завжди виступав проти виділення військової допомоги для України. Він нагадав, що постійно закликав "припинити фінансувати війну" та наголосив, що досі дотримується такої думки. Політик також додав, що європейські країни можуть надалі закуповувати американську зброю для Сил оборони України, але США до цього долучатись не стануть.

