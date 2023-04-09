Молімося за українських захисників, – Епіфаній привітав українців із Вербною неділею

Митрополит Епіфаній привітав вірян з Вербною неділею. Він закликав українців молитися за наших військових, які на фронті наслідують жертовність Хрестову.

У своєму привітанні Епіфаній закликав українців до єдності. Митрополит Київський і всієї України зауважив, що у Вербну неділю важливо не лише прославляти Господа, а й молитися за тих, хто боронить нашу державу на фронті.

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Важливо пам'ятати жертовність захисників

Сьогодні, під час повномасштабної війни, ми бачимо, як наші новітні герої наслідують жертовність Христову, свідомо йдучи на випробування й труднощі, часто жертвуючи власним життям, аби захистити тих, кого люблять,

– підкреслив Епіфаній.

Він зазначив, що розуміння їхньої жертви та спільний біль усіх українців допомагають нам відчути важкість ноші військових. Тих, хто зробив непростий, але однозначний вибір на користь оборони рідної землі.

"І усвідомивши цю жертву, яку щоденно приносять за нас наші сучасники, ми можемо бодай частково наблизитися до розуміння Хресної жертви Спасителя, Який добровільно прийшов на землю, аби служити людям, померти за наші гріхи й звершити наше спасіння", – додав він.

Митрополит у зверненні до вірян закликав у Вербну неділю прославляти Господа, а також молитися за захисників України, котрі боронять наше земне життя.

Зауважимо, що митрополит Епіфаній проводить у Києво-Печерській Лаврі службу у Вербну неділю. З цього приводу на території святині посилили заходи безпеки.