У росіян з'явилася нова схема поповнення російських штурмових підрозділів. У Донецьку групи місцевих рекрутерів, які працюють на набір у ЗС Росії, розшукують чоловіків у барах та на вулицях, переважно тих, хто вживає алкоголь.

Людей у ​​стані сильного сп'яніння доставляють до військкоматів, де під тиском змушують підписувати контракти з російською армією. Про це повідомив агент "Атеш" у штабі угруповання військ "Дніпро".

Як у Донецьку шукають "добровольців"

Перші такі "добровольці" вже з'явилися у складі 328-го гвардійського десантно-штурмового полку на Запорізькому напрямку, а також 77 окремого мотострілецького полку в Донецькій області. Їх використовують для поповнення втрат у підрозділах, які російське командування продовжує кидати у штурми.

Прихована мобілізація та примусове підписання контрактів у російській армії продовжуються постійно.

Дедалі більше даних вказує на те, що путінський режим готується розпочати у вересні масштабну мобілізацію – може йтися про призов до 600 тисяч росіян,

– кажуть в "Атеш".

У партизанському русі додали, що російська влада більше не здатна поповнювати втрати обіцянками виплат та пропагандою. Тому військкомати, місцеві адміністрації та вербувальники переходять до обману, тиску та фактичного викрадення людей.

Нагадаємо, що втрати Росії в особовому складі за січень – липень 2026 року склали приблизно 240 тисяч осіб, з яких щонайменше 140 тисяч – безповоротні.

Водночас контракти за цей час підписало менше – 232 тисячі осіб.

Українська розвідка повідомляє, що російський генштаб уже підготував варіант додаткової мобілізації 600 тисяч осіб у 2026 – 2007 року.