Нова тактика спецслужб Росії: окупанти намагаються вербувати українців, видаючи себе за СБУ

Служба безпеки попередила про нову тактику російських спецслужб. Так, противник намагається завербувати українців, видаючи себе за співробітників СБУ.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.

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Російські спецслужби намагаються завербувати українців

Українців попереджають про нову тактику російських спецслужб при спробах вербування.

Останнім часом зросла кількість випадків, коли ворог представляється "співробітником СБУ" і ставить злочинні завдання, які треба виконати нібито "в інтересах Української Держави",

– кажуть в пресслужбі.

В СБУ розповіли, що це так званий прийом спецоперацій "під чужим прапором", який до сьогодні ворог фактично не використовував. Але зараз противник активно намагається застосувати цей прийом.

За останні тижні Служба безпеки запобігла декільком подібним злочинам і закликає українців бути пильними і не піддаватися на ворожі провокації.

Крім цього, російські спецслужби дедалі частіше застосовують тактику вербування, яка полягає в тому, що громадянам у месенджери розсилається повістка з вимогою з’явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження.

Як розповіли в СБУ, зазвичай вигаданим приводом для цієї "справи" є придбання "заборонених в Україні товарів".

"Після цього невідомі особи контактують із громадянином телефоном і пропонують допомогу у "закритті кримінального провадження", – розповідають в СБУ.

Відтак, для того, щоб "вирішити це питання", вони вимагають виконати поставлені ними завдання:

прослідкувати за переміщеннями якоїсь особи;

перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу;

зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для "донатів на ЗСУ";

придбати необхідні хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій;

вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі;

здійснити диверсію тощо.

Під час таких контактів куратори з Росії також вимагають встановити на телефон шкідливе ПЗ, що дозволяє їм слідкувати за власником гаджета.

В СБУ звертають увагу, що раніше пріоритетними цілями для вербування в російських спецслужб були підлітки, а тепер це також і люди похилого віку.

Звертаємо увагу, що Служба безпеки України діє винятково у межах чинного українського законодавства. Представники СБУ не вимагають встановлення стороннього ПЗ на телефон та у жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних "завдань",

– наголосили в СБУ.

Важливо! В пресслужбі СБУ звернулися до українців і зазначили, що у разі отримання повістки, яка здається підозрілою, чи контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, можна звертатися до офіційного чат-бота Служби безпеки: t.me/spaly_fsb_bot. Або повідомляти про такі випадки на "гарячу лінію" СБУ: 0 800 501 482.