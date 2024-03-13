У Росії п'яний депутат намагався розповісти у держдумі про "зброю НАТО", але не вийшло

Російські депутати – яскравий зріз суспільства. Один із них напередодні намагався у держдумі висловитися щодо "зброї НАТО". Втім, надмір чи то алкоголю в крові, чи то наркотичних речовин, не дуже йому допоміг.

Мовиться про Сєргєя Веремеєнка, представника панівної партії "Єдіная Рассія". Він не лише перебував на робочому місці у стані алкогольного сп'яніння, а й не посоромився взяти слово для виступу.

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Щось бубнів про "загрозу НАТО"

Веремеєнко, у якого активно заплітався язик, взяв слово. Усім присутнім він, не без труднощів, намагався щось розповісти про буцімто "загрозу НАТО". Здається, дорогою його перестрів Дмітрій Медведєв, який не лише витягнув з-за пазухи плящину, а й дав його свого телеграму почитати трохи.

Дійсно, минулого разу ми обговорювали це питання це, і на кожну практично зараз дію недружніх сил відбувається наша протидія. Вона дуже хороша. Але, ось хотілося б подумати, а як ми будемо відповідати їм? Або знову вони скажуть: "А ви привезли"… Це ж страшна зброя насправді,

– провадив він.

Веремеєнко щось там нарікав про "загрозу НАТО": дивіться відео

Якщо глянути на відео, то можна побачити його колегу, котра сидить поруч. Вона кілька разів дивилася у бік Веремеєнка. Наче очам своїм повірити не могла, що він п'яним прийшов на роботу і несе чергову маячню.

В'ячеслав Володін, спікер держдуми, вирішив зупинити Веремеєнка посеред "виступу". Ймовірно, він змирився з тим фактом, що депутата і так ніхто не зрозуміє. На це п'яний парламентар розгубився і миттєво замовк.

Путін заявляв про готовність до ядерної війни

Владімір Путін напередодні дав інтерв'ю пропагандисту Дмітрію Кисельову. У ньому кремлівський диктатор заявив, що Росія готова до ядерної війни з військової точки зору.

Водночас він почав виправдовуватися. Мовляв, застосувати ядерку Росія готова. Водночас це зроблять лише у випадку, якщо існування країни-агресорки під загрозою.

Зброя існує для того, щоб її застосовувати. У нас є свої принципи. Вони про що говорять: що ми готові застосовувати зброю, зокрема будь-яку зброю, зокрема й таку, про яку ви сказали, якщо йдеться про існування російської держави, заподіяння шкоди нашому суверенітету і незалежності. У нас же все прописано в нашій Стратегії, ми її не змінювали,

– наголосив Путін.

Його спитали про можливість застосування тактичної ядерної зброї на так званій "СВО". Владімір Путін запевняє, що у цьому буцімто ніколи не було необхідності.