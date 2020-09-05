Нещодавно кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук у межах своєї передвиборчої компанії політала над столицею із зеленою парасолькою. У мережі помітили, що таке ідея є не новою. І стосується це не лише польоту з парасолькою (одразу всі згадують Мері Поппінс), а і зовнішнього вигляду головної героїні.

Політ Верещук на парасольці копією британський ролик

Такий самий політ із парасолькою можна побачити у рекламному ролику енергетичної компанії з Шотландії – ScottishPower. І головна героїня цього відео також є одягненою у жовтий плащ і тримає в руках зелену парасольку. Про це повідомляють "Букви".

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Щоправда, в рекламі від шотландців грає не доросла 40-річна жінка, а маленька 10-річна дівчинка.

Зауважимо, щ свій ролик шотландці випустили ще в лютому. За сюжетом маленька дівчинка біжить берегом, і опісля злітає на парасольці.

Дівчинка у зеленому плащі та з зеленою парасолькою: дивіться відео реклами ScottishPower

Коротко про те, як Верещук літала над Києвом

Кандидатку в мери Києва помітили на зйомках примітного відеоролика 4 вересня.

Ці кадри знімали на пішохідно-велосипедному мосту в центрі Києва, який також є відомим як “скляний міст Кличка”.

В мережі пишуть, що автором ролика з Іриною Верещук є генпродюсер телеканалу "Наш" Євген Дудник. "Наш" належить ексрегіоналу Євгенію Мураєву.

На відео зі знімального майданчика, яке з’явилося в мережі, видно, що народну обраницю підіймали в повітря за допомогою спеціального механізму. Її, зокрема, підвісили над мостом на тросах.

Верещук була одягненою в жовтий плащ, а в руках у неї була зелена парасолька.

Через такий вигляд у мережі припустили, що в ролику політикиня постане в образі Мері Поппінс (літаюча няні-чарівниця, казковий персонаж британської дитячої письменниці Памели Треверс).