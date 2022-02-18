Верещук пропонує мешканцям Донбасу виїжджати на вільні частини України замість Росії

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до мешканців ОРДЛО. Вона закликала їх виїхати на територію України, замість евакуації до Росії.

Міністерка реінтеграції наголосила, що Україна не є ворогом для мешканців тимчасово окупованих територій. Тому вона закликає їх замість того, щоб їхати до Росії, виїхати на підконтрольну нашій владі територію. Таку заяву Ірина Верещук зробила під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Звернення Верещук до мешканців окупованих територій

Ірина Верещук звернулася до тих мешканців окупованих територій, які бояться за своє життя та життя та своїх рідних. Вона закликала їх знайти спосіб та приїхати на підкотрольну Україні територію.

Їдьте до нас, знайдіть спосіб перетнути КПВВ або в інший спосіб. Ми вас чекаємо, ми створимо всі можливі умови для того, щоб ви мали де жити, що їсти й відчували, що ви не одні,

– заявила Верещук.

Евакуація на окупованих територіях: головне

Ватажки бойовиків на Донбасі 18 лютого заявили про евакуацію мирного населення у Ростовську область Росії.

Серед мешканців окупованих територій почалася паніка. За інформаціює російських ЗМІ, перші автобуси з дітьми уже виїхали до Росії.

Однак і місцева влада в Ростові й Кремль заявили про те, що дізналися з новин про евакуацію. Та згодом очільник Кремля Володимр Путін підписав наказ про виплату 10 тисяч рублів тим, хто виїхав з окупованого Донбасу.

Секретар РНБО Олексій Данілов, як й Офіс Президента, переконаний, що Росія може використати евакуацію для провокацій.

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