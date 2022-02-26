Це тисячі тіл, – Верещук просить Червоний Хрест помогти вивезти тіла окупантів до Росії

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до Міжнародного Червоного Хреста.

Вона просить допомогти вивезти тіла росіян додому. Про це вона заявила у зверненні 26 лютого.

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А це – тисячі тіл окупантів. Таке прохання вона назвала "гуманітарною потребою".

Ми звертаємось до міжнародного Червоного Хреста. Ми просимо, щоб він допоміг вивести тіла російських солдатів до Російської Федерації,

– звернулась Верещук.

Вона твердо попросила, щоб тіла російських загарбників покинули територію України.

"У Росії мають знати, скільки таких тіл і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі. Червоних Хрест, зробіть все від вас залежне, щоб вирішити цю гуманатарну проблему", – ще раз наголосила вона.

Звернення до росіян

Верещук також звернулася і до росіян у своїй промові.

"Зробіть так, щоб тіл ваших синів, ваших чоловіків було менше. В інший спосіб, їх будуть тисячі. Ще раз прошу. Перемога буде за нами", – перерконана Верещук.

Жертви окупантів

Нагадаємо, що жертви серед окупантів продовжують рости. Станом на 25 лютого, 15:00, кількість жертв з боку окупаційних військ Росії склала понад 2 800 загиблих та поранених.

"Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала", – повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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