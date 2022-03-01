Верещук просить у гуманітарних місій забезпечити зелені коридори для українців

Міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вкотре звернулася до світу через гуманітарну кризу. Вона попросила відповідні міжнародні місії забезпечити зелені коридори для українців.

Верещук наголосила, що гуманітарні коридори гостро потрібні на Донбасі, а також – у Києві та Київській області. Насамперед – для евакуації жінок, дітей та людей з інвалідністю.

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Верещук опублікувала звернення щодо гуманітарної кризи

Ірина Верещук звернулася до міжнародних гуманітарних організацій, зокрема й до Червоного Хреста. Який, зауважимо, поки не надав жодної допомоги, посилаючись на "небезпеку для персоналу".

Я дуже прошу вас зробити все можливе для забезпечення гуманітарних коридорів на Донбасі. Для евакуації цивільних – насамперед, жінок та дітей, старих та людей з інвалідністю,

– сказала міністерка.

І додала, що гостро стоїть також питання гуманітарних коридорів у Києві та у Київській області. Адже ворог має підступні наміри оточити Київ та взяти його у кільце.

Українська армія та тероборона боронить нашу землю від злочинців у погонах, які називають себе російською армією, зауважила Верещук. Але ж потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв.

Я ще раз звертаюся до Червоного Хреста з вимогою зробити все, щоб були гуманітарні коридори. Якщо ніхто не буде допомагати... То хто ми тоді? Які ми тоді люди?

– емоційно підсумувала вона.

Дивіться повне відео звернення Ірини Верещук

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