Окупанти оголосили Верещук у розшук: що закидають очільниці Мінінтеграції

ФСБ Росії вимагає заочно заарештувати міністра з питань тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук. Також вони хочуть "кинути за ґрати" заступницю глави МЗС України Еміне Джапарову.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал. Як виявилось, українським міністеркам інкримінують "порушення територіальної цілісності Росії".

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У Росії Верещук оголосили у розшук

До суду надійшли клопотання слідства про обрання заочного запобіжного заходу у вигляді арешту щодо Верещук Ірини Андріївни та Джапарової Еміне Айярівни, звинувачених у скоєнні злочину, передбаченого статтею про порушення територіальної цілісності Росії,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ФСБ Росії оголосило Верещук та Джапарову у міжнародний розшук.

Російське МВС оголосило в розшук Іллю Новікова

Відомого адвоката з Росії Іллю Новікова МВС Росії оголосило у розшук. Що стало офіційною причиною такого рішення – невідомо. Які резонансні справи вів Новіков: