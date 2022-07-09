Не заважайте, – Верещук заявила, що за листом Спартц щодо Єрмака можуть стояти українські діячі

Вікторія Спартц звернулася з провокативним проханням до Джо Байдена. Зокрема, членкиня американського Конгресу українського походження попросила президента США перевірити можливі зв'язки глави Офісу Президента Андрія Єрмака з росією.

На таке прохання відреагувала і віцепрем'єрка Ірина Верещук. За її словами, у заяві Спартц є серйозні натяки на адресу керівника Офісу Президента нашої країни.

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У цьому контексті Верещук наголосила, що українці з початком повномасштабного вторгнення росії залишили у минулому багато речей: і добрих, і поганих.

Зокрема, ми залишили у минулому звичку влаштовувати публічні політичні чвари у воєнний час. За змістом лист пані Вікторії легко сплутати з українським депутатським запитом довоєнного зразка. Цікаво те, що українці вже відходять від цих речей, оскільки інстинкт виживання нації бере своє,

– зазначила Верещук.

Саме тому, на думку української політикині, зміст та тональність листа пані Спартц мають дивний вигляд. Верещук звернулася до "деяких українських діячів", які нібито стоять за цим листом та іншими подібними речами (далі – слова Ірини Верещук – 24 канал):

Досить. Припиніть. Займіться чимось корисним для захисту України від ворога: фронт, гуманітарна робота, соціальна робота. Якщо не можете або не хочете, не заважайте. З усіма вашими проблемами, хвилюваннями та стурбованістю розберемось потім. Заспокойтеся та не заважайте.

Більше про лист Вікторії Спартц

Публікація звернення Вікторії Спартц до Джо Байдена потрапила у мережу. Зауважимо, що уривок, в якому вона згадує Андрія Єрмака, прикритий чорною плашкою. Але згадка про нього міститься у загальному описі її листа. Там мовиться про "різноманітну розвідувальну інформацію щодо дій пана Єрмака в Україні та його ймовірних зв'язків з росією".

Зі слів Спартц, "Єрмак викликає багато занепокоєнь". Причому не лише у США, а й за кордоном. Водночас вона підкреслила, що їй відомо, що про главу ОП високої думки радник Байдена з національної безпеки Джайк Салліван.

Реакція українського МЗС

На закид Вікторії Спартц уже відреагували в українському МЗС. Спікер міністерства Олег Ніколенко спочатку висловив свою вдячність США за підтримку в протистоянні російській агресії. Водночас його здивувала заява конгресвумен.

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