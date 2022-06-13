У вересні очікують подорожчання гречки: чим можна замінити популярну крупу

Війна, розв'язана Росією проти України, впливає на зростання цін на продовольство. Зокрема може підскочити у ціні гречка. Дізнайтесь, чим можна замінити у раціоні популярну крупу.

Порадами в ефірі програми "Ранок з Україною" поділилась дієтологиня Оксана Скиталінська. Вона розповіла, чим же можна у своєму раціоні замінити гречку, передає 24 канал.

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Ціна на гречку зросте восени

Дані експертів свідчать про те, що за рік українці готують страв зі 140 тисяч тонн гречаної крупи. Водночас слід зауважити, що в нашій країні вирощують лише половину цієї кількості. Решту ж ми імпортували з Росії.

Початок повномасштабного вторгнення вплинув на поставки, тож невдовзі гречка може стати дефіцитною. А там, де її можна буде придбати, ціни на крупу стануть захмарними.

Чим можна замінити гречку

Оксана Скиталінська підкреслює, що сама по собі гречка – універсальний продукт. Вона поєднала у собі корисні речовини з низки інших круп. Зокрема, вівсянки, пшона, рису, булгуру, сочевиці.

У гречці – складні вуглеводи, речовини, які мають протизапальну дію, багаті на магній, калій, а ще ліпотропні речовини,

– підкреслює Скиталінська.

Останні, додає вона, сприяють виведенню з організму всього зайвого. Мовиться в тому числі й про поганий холестерин.

Якщо ж вам необхідно буде замінити її у своєму раціоні, то це можна зробити, наприклад, вівсянкою. Зі слів дієтологині, саме ця каша має найбільше спільного з гречкою, якщо говорити про принесену організмові користь.

Крім того, можна додавати до раціону пшоно. Його необробленість дозволяє отримати максимум поживних елементів зі страв.

Водночас Оксана Скиталінська підкреслює, що повністю виключати з раціону гречку не варто. Якщо вона дійсно подорожчає або стане важкодоступною, то її можна змішувати з іншими крупами. Це дозволить отримати ще більше користі від вашого повсякденного раціону.

Також слід пам'ятати про баланс на тарілці. Доповнювати крупи варто буряком, морквою, зеленню, а також яйцями. Якщо ж самих круп немає, то можна віддати перевагу вареній у мундирах або запеченій картоплі. Її можна подавати з квашеними овочами й оселедцем, наприклад.

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