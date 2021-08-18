Верховна Рада на День Незалежності голосуватиме за великий Державний герб

Голова Верховної Ради підписав розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту до Дня Незалежності. На ньому народні депутати розглянуть проєкт закону про великий Державний герб України.

Урочисте засідання Верховної Ради розпочнеться о 14:20 24 серпня. Про це повідомила речниця Дмитра Разумкова Ольга Туній.

Цікаво На позачерговому засіданні Ради можуть розглянути кадрові зміни в уряді, – нардеп

Парламент проведе одразу 2 засідання

Ще 26 липня 2021 року Дмитро Разумков підписав розпорядження про урочисте засідання парламенту на День Незалежності. Воно розпочнеться о 13:00 і триватиме близько години. Після цього депутати не покидатимуть робочих місць, а залишаться на наступне засідання.

Парламентарі розглянуть проєкт закону про великий Державний герб України, який ще 28 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний.



Розпорядження Дмитра Разумкова про засідання парламенту 24 серпня / Фото з фейсбуку Ольги Туній

Текст публікації Ольги Туній

Голова Парламенту Дмитро Разумков у зв'язку із вимогою Президента України підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Верховної Ради України - 24 серпня о 14:20.

У ході сесії розглядатиметься проєкт Закону про великий Державний Герб України (№5712)

Позачергове засідання Верховної Ради 24 серпня: що відомо

17 серпня 2021 року Президент України Володимир Зеленський надіслав звернення спікеру парламенту Дмитру Разумкову звернення з проханням провести позачергове засідання Верховної Ради на День Незалежності.

Для затвердження законопроєкту про великий Державний герб потрібні голоси конституційної більшості, тобто 300 депутатів.

У партії "Слуга Народу" переконують, що для ухвалення проєкту закону в першому читанні досить голосів парламентської більшості – 226 народних обранців.