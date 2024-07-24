У Раді заперечили, що пішли на канікули

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що інформація про те, що депутати пішли на канікули, не відповідає дійсності. Він вказав, що під час воєнного стану народні обранці не мають такої опції.

До слова, раніше журналісти з посиланням на співрозмовника у фракції "Слуга народу" повідомили, що наступне пленарне засідання відбудеться на тижні з 19 по 25 серпня. У проміжку до цього нардепи нібито запланували відпустку

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Рада не пішла на канікули

Із 24.02.2022 року Парламент України працює у режимі єдиного засідання. І за цей час жоден народний депутат України не отримав щорічної оплачуваної відпустки, оскільки під час воєнного стану Верховна Рада України не може мати "канікули", щорічні відпустки чи інші технічні перерви у своїй роботі,

– вказав Стефанчук.

У той самий час робота у сесійній залі не є єдиним видом діяльності народних депутатів України. Зокрема, вони працюють у комітетах, у тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісіях, здійснюють інші заходи парламентського контролю, займаються міжпарламентською діяльністю тощо.

Окрім цього, нардепи вирішили сконцентрувати на доопрацюванні положень законопроєкту про заборону УПЦ МП. Це потрібно для його якнайшвидшого внесення та голосування у залі.

Зазначимо, що 23 липня Верховна Рада не проголосувала за заборону Московського патріархату. Варто зазначити, що у той день ряд депутатів заблокували трибуну "через відмову коаліції ставити закон про московську церкву".