Верховна Рада перейменувала День захисника України

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачає перейменування Дня захисника України. Відповідну ініціативу підтримали 317 народних депутатів.

Відтепер державне свято матиме назву День захисників та захисниць України. Його, як і раніше, відзначатимуть 14 жовтня.

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Чому свято перейменували

Автори законопроєкту переконані, що назва свята День захисника України не повністю передає його суть та зміст. Усе через те, що державу захищають не лише чоловіки, але й жінки.

Водночас у пояснювальній записці мовиться про те, що перейменування сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей на військовій службі.

День захисника України відзначається з 2014 року. Вже з 2015 року він є вихідним.

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