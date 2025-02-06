Верховна Рада працює над запровадженням обов'язкових і додаткових відпусток військовим

У Верховній Раді працюють над запровадженням відпусток військовослужбовцям, які виконують бойові завдання. Також можуть бути передбачені додаткові відпустки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву члена Комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки Федора Веніславського на брифінгу.

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Що може змінитися для військовослужбовців

Федір Веніславський розповів, що після відкриття 13-ї сесії Верховної Ради у Комітеті відбулася робоча нарада.

Ми з представниками Міністерства оборони, Генерального штабу розглядали питання, як забезпечити можливість військовослужбовцям, які виконують бойові завдання, відпочити, а саме запровадити обов'язковість відпусток, передбачити додаткові відпустки. Над цим ми зараз працюємо,

– наголосив нардеп.

За його словами, питання забезпечення всім необхідним сектору безпеки та оборони залишається пріоритетним у роботі парламенту. Веніславський пояснив, що йдеться про законодавчі ініціативи, які спрямовані на посилення оборонних спроможностей, соціальний захист військовослужбовців, удосконалення питання отримання додаткових відпусток тощо.

Довідка. Відповідно до закону про мобілізацію, основну щорічну відпустку даватимуть частинами протягом календарного року. Однак головна безперервна частина має становити не менше 15 днів.

До слова, раніше Федір Веніславський також коментував питання демобілізації військових. За його словами, проблем із підготовкою документу немає – наразі триває розгляд варіантів, як можна замінити людей на передовій

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